Тигипко о США, Обаме, Помаранчевой революции и афганской авантюре

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Украина должна предложить собственный порядок диалога с Вашингтоном.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал вручение верительных грамот новым послом США в Украине Джоном ТЭФФТОМ.

«До сих пор украинско-американские отношения строятся под влиянием стереотипов и иллюзий, которые возникли в период Помаранчевой революции. Политика предыдущей Администрации США относительно Украины оказалась неадекватной, а команда Барака ОБАМЫ свою стратегию относительно Киева еще не сформулировала. Однако еще хуже, что украинская политическая элита не имеет собственного плана сотрудничества с Соединенными Штатами, выходящего за рамки надежд на защиту от мнимых угроз. Все это после выборов нужно изменять», - заявил С.ТИГИПКО.

По его словам, «Украине следует предложить собственный порядок диалога с Вашингтоном».

С.ТИГИПКО высказал мнение, что в условиях очевидного падения интереса США к Восточной Европе в целом и к Украине в частности, Киеву выпадет шанс предложить прагматический порядок диалога, который не превращал бы нашу страну в пешку в «большой игре» между Вашингтоном и Москвой.

«Поддержка США необходима в вопросах сотрудничества с МФВ и Всемирным банком, в деле использования потенциала членства в ВТО для отстаивания интересов украинских экспортеров. Наметились хорошие перспективы партнерства в сфере атомной энергетики, авиастроения, военно-технического сотрудничества. Когда ЮЩЕНКО уйдет, дружба с Соединенными Штатами Америки останется важным фактором безопасности и развития Украины по либерально-демократической модели. Но не нужно допускать, чтобы инициативой в этих отношениях всегда владел Вашингтон, а мы лишь пытались понравиться кому-то в Белом доме, попадая в ненужные для нас авантюры, наподобие афганской войны», - заявил С.ТИГИПКО.