Вузам не дадут пойти вопреки позиции Тимошенко?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО называет недопустимыми действия руководителей некоторых высших учебных заведений, желающих отменить зимние каникулы в связи с карантином из-за эпидемии гриппа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня в Запорожье во время встречи с преподавателями и студентами Института управления и права Национального технического университета.

Отвечая на вопрос студентов о возможности отмены зимних каникул ввиду того, что длительное время студенты не учились, Н.ТОМЕНКО сказал, что, к сожалению, некоторые руководители высших учебных заведений решили воспользоваться тем фактом, что несколько недель был карантин, и ликвидировать зимние каникулы. Он назвал такие действия недопустимыми, поскольку есть соответствующая позиция премьер-министра и правительства по этому вопросу.

Н.ТОМЕНКО отметил, что, насколько он информирован, Министерство образования и науки не принимало никаких решений, которые требовали бы от руководителей высших учебных заведений отменить студенческие каникулы.

«Я убежден, что можно за счет интенсификации учебного процесса обеспечить выполнение учебного плана, а также сберечь зимние каникулы для студентов», - сказал вице-спикер.

В ходе рабочей поездки Н.ТОМЕНКО также встретится с библиотекарями Запорожья. Он презентует и передаст в библиотеки города свои книги «История украинской Конституции», «Украинский романтик Николай Гоголь» и «Теория украинской любви». А по случаю Международного дня инвалидов Н.ТОМЕНКО посетит Запорожский городской территориальный центр социальной защиты.