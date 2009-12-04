Чечетов готовится сорвать маски с лицемеров, спрятавшихся в кустах
Снимут ли Денисову
Фракция Блока Литвина не будет голосовать за отставку министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ.
Об этом в интервью УНИАН заявил первый заместитель председателя фракции Олег ЗАРУБИНСКИЙ.
Он отметил: «Нам нужно вопрос решить, а не в очередной раз заниматься фарисейством».
|Михаил ЧЕЧЕТОВ
По словам М.ЧЕЧЕТОВА, когда «доходит до дела, чтобы уволить тех, кто не хочет выплачивать деньги, и назначить новых, то те люди сразу в кусты».
Как сообщал УНИАН, депутат от Партии регионов Михаил ПАПИЕВ зарегистрировал в парламенте проект постановления об отставке Л.ДЕНИСОВОЙ.
ВР приняла решение о заслушивании сегодня, 4 декабря отчета министра труда и социальной политики Л.ДЕНИСОВОЙ и председателя Пенсионного фонда Алексея ЗАРУДНОГО по вопросу выполнения закона о повышении социальных стандартов.
Как известно, фракция БЮТ и часть фракции НУ-НС также не будут голосовать за отставку Л.ДЕНИСОВОЙ.