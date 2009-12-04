Чечетов готовится сорвать маски с лицемеров, спрятавшихся в кустах

Фракция Блока Литвина не будет голосовать за отставку министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ.

Об этом в интервью УНИАН заявил первый заместитель председателя фракции Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

Он отметил: «Нам нужно вопрос решить, а не в очередной раз заниматься фарисейством».

В свою очередь, народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ не дал четкого ответа на вопрос, есть ли на сегодняшний день голоса для отставки Л.ДЕНИСОВОЙ. В интервью УНИАН он сказал: «Мы сейчас сорвем маски с лицемеров, то есть с тех депутатов, которые кричат, что они нужны стране, отпиарились на голосовании за повышение социальных стандартов, а в то же время людям от этого пиара ни холодно, ни жарко».

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, когда «доходит до дела, чтобы уволить тех, кто не хочет выплачивать деньги, и назначить новых, то те люди сразу в кусты».

Как сообщал УНИАН, депутат от Партии регионов Михаил ПАПИЕВ зарегистрировал в парламенте проект постановления об отставке Л.ДЕНИСОВОЙ.

ВР приняла решение о заслушивании сегодня, 4 декабря отчета министра труда и социальной политики Л.ДЕНИСОВОЙ и председателя Пенсионного фонда Алексея ЗАРУДНОГО по вопросу выполнения закона о повышении социальных стандартов.

Как известно, фракция БЮТ и часть фракции НУ-НС также не будут голосовать за отставку Л.ДЕНИСОВОЙ.