Кандидатам предлагают уже сейчас «заключить мир» на после выборов

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что сегодня наиболее актуальным становится вопрос четкого согласования правил политической коммуникации после проведения в Украине президентских выборов.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно дискуссий о форматах поствыборной коалиции в стране.

«Сегодня не менее актуальной проблемой выборов является определение и четкая фиксация правил поствыборной политической дискуссии так называемых элит. Это возможно лишь в том случае, если команды основных кандидатов смогут заранее договориться о формате сотрудничества на длительный период после выборов», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По мнению политолога, можно с высокой степенью вероятности полагать, что еще до первого тура выборов большинство кандидатов так называемого «второго эшелона» смогут договориться относительно формата сотрудничества с вероятным победителем этих выборов и его поддержки во втором туре.

В то же время, сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ, для основных претендентов на кресло Президента технологически кампания не будет делиться на первый и второй тур – это будет целостная непрерывная стратегия, с гипотетическим усилением со стороны примкнувших кандидатов в качестве вип-агитаторов.

«Таким образом может быть решена извечная проблема разобщенности политической элиты в критическое для страны время. В противном случае, в стране будет активно распространяться правило – победителей не судят. И тогда не будут работать никакие политические гарантии для участников этих выборов», - считает эксперт.