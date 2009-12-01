Сегодня - 18-я годовщина референдума о независимости Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил соотечественников с 18-й годовщиной Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года.

“Сегодня мы отмечаем 18-ю годовщины большого события – Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года. В тот исторический день более 90% участников волеизъявления высказались в поддержку Акта провозглашения независимости Украины”, - отметил глава государства в своем обращении, текст которого размещен на его официальном сайте.

В.ЮЩЕНКО констатировал, что “мы выступили как единая, сплоченная и сильная нация, которая помнит свою тысячелетнюю историческую традицию и преисполнена решимости самостоятельно творить собственную жизнь в суверенном и демократическом Украинском государстве”.

“Голос нашего народа услышал и признал весь мир. Окончательный распад тоталитарной советской империи стал очевидным и совершенным фактом для всех”, - подчеркнул Президент.

С тех пор, отметил В.ЮЩЕНКО, Украина прошла долгий и непростой путь становления, преодолела достаточно много сложных моментов.

“Но ни у кого не должно быть ни малейших сомнений – это был путь настоящих, не придуманных побед. Мы построили государство, утвердили реальную демократию, подняли экономику, осуществили глубинные социальные реформы”, - отметил глава государства. По его словам, “формируется гражданское общество, консолидируется украинская политическая нация. Продолжается жизненно необходимый процесс национального возрождения и восстановления исторической правды”.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, Украина стала полноправным и авторитетным участником международной жизни, за последние годы достигнут кардинальный прогресс в европейской и евроатлантической интеграции страны.

“Воля народа, высказанная на референдуме, будет действующей всегда. Сегодня мы несем ответственность за то, чтобы сохранить и преумножить наши государственные, национальные и демократические завоевания. Сегодня, как и 18 лет назад, судьба Украины зависит от каждого из нас, от нашего национального единства”, - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО заявил, что верит в силу и мудрость украинского народа, в его способность в решающий момент сделать правильный выбор.