Ющенко надеется, что украинцы не повторят ошибок 2007 года

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что на предстоящих президентских выборах украинцы не повторят ошибок 2007 года во время выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в субботу на VIII съезде партии «Наша Украина».

«Я хотел бы, чтобы украинцы меньше ошиблись сегодня, чем они ошиблись два года назад», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что в 2007 году украинцы отдали свои голоса в поддержку БЮТ и Партии регионов, в результате чего одни получили 152 депутатских мандата, а другие - 176.

«Это была ошибка. Это была большая ошибка. Я хочу, чтобы моя нация не ошиблась, потому что она всегда была мудрой», - сказал Президент.