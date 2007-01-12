Чорновил сдал Тимошенко с потрохами

Преодоление президентского вето, наложенного на закон о Кабинете министров, включено в повестку дня сегодняшнего заседания Верховной рады, поскольку об этом "ночью договорились с Юлей (Тимошенко). Но я вам этого не говорил. Я ничего об этом не говорил". Такое заявление сделал в кулуарах парламента народный депутат от Партии регионов Тарас Чорновил. Он дал понять, что преодоление вето возможно в обмен на принятие закона об оппозиции.

Комментируя назначение Владимира Радченко на вновь созданную должность вице-премьер-министра, Т.Чорновил заявил, что этот шаг позволит сбалансировать позиции премьера и Президента относительно силовых структур, тем самым снизив напряжение между главой правительства и Президентом. В то же время Т.Чорновил исключил возможность создания еще одной должности вице-премьера, который бы занимался иностранными делами, заявив, что внешняя политика – это прерогатива президента.

РБК