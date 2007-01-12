Тимошенко договорилась с Януковичем о бартере?

Блок Юлии Тимошенко будет голосовать за преодоление вето Президента на закон о Кабинете Министров и за законопроект об оппозиции.

Об этом сказал в интервью агентству УНИАН народный депутат Украины Александр КОВТУНЕНКО.

По его словам, фракция БЮТ будет голосовать за преодоление вето на закон о Кабинете Министров Украины, поскольку необходимо «убирать хаос, который сегодня есть в государстве». Он отметил, что также фракция БЮТ добилась того, чтобы сегодня Верховная Рада Украины рассмотрела проект закона об оппозиции.

Как известно, недавно парламент не поддержал закон об оппозиции.

А.КОВТУНЕНКО отметил, что БЮТ заявлял и раньше, что в 2007 году уже не будет развиваться «в фарватере Виктора ЮЩЕНКО», как это было раньше, когда пытался создать коалицию и вместе работать с «Нашей Украиной». По его словам, в то время эта политическая сила и Президент Украины работали «на уничтожение нашей политической силы». Он отметил, что БЮТ больше не будет принимать участия «в постоянных проигрышах и поэтому лузерстве, как было в 2006 году». На прямой вопрос, существует ли договоренность четкая между БЮТ и парламентской коалицией, что в обмен на преодоление вето на закон о Кабинете Министров Украины парламентская коалиция поддержит законопроект об оппозиции А.КОВТУНЕНКО четко не ответил, только сказал, что должен быть наведен «элементарный порядок в государстве».