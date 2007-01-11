Тимошенко нашла в Интернете давнее обещание Ющенко

Вето Президента на закон о продлении до 2008 года моратория на продажу земли противоречит предвыборным обещаниям Виктора ЮЩЕНКО во время выборов Президента в 2004 году.

Об этом говорится в комментарии БЮТ, переданном УНИАН пресс-службой блока.

Пресс-служба напоминает, что 5 октября 2004 года кандидат в Президенты В.ЮЩЕНКО в обращении к крестьянам заявил: “Я выиграю выборы и в первые же дни в должности Президента подпишу закон о продлении моратория на куплю-продажу земли. Вместе с вами мы не допустим олигархический криминал к скупке крестьянских земель за бесценок! Не позволим опять обмануть крестьян”.

В сообщении пресс-службы БЮТ также утверждается, что текст обращения до сих пор размещен на персональном интернет-сайте Виктора ЮЩЕНКО „Моя Украина” по адресу: http://www.yuschenko.com.ua/ukr/Press_centre/press_release/1236/.

БЮТ не понимает, что заставило Президента Украины через два года забыть о своих предвыборных обещаниях и сегодня властными полномочиями защищать полярно иную позицию относительно продажи земли.

“В период президентской избирательной кампании наша политическая сила поддерживала программу кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО. И это возлагает на нас особую ответственность помнить и выполнять как собственные обещания, так и предвыборные обещания нынешнего Президента. Странно, что сегодня Виктор ЮЩЕНКО в земельном вопросе оказался пылким сторонником Леонида КУЧМЫ, который также налагал вето на закон о запрещении продажи земель сельскохозяйственного назначения. Очевидно, Виктор ЮЩЕНКО забыл также свои пылкие слова: „Земля - это последнее, что у крестьян осталось!”, отмечается в сообщении пресс-службы БЮТ.