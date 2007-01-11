Украина может стать страной бомжей?

Блок Юлии Тимошенко инициирует запрещение конфискации жилья за долги за жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в связи с непомерным, по ее словам, ростом коммунальных тарифов у людей в разных регионах Украины накапливаются долги, за которые у них потом пытаются отнять жилье и продать его.

«Мы хотим сегодня прекратить эту ситуацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, если такое положение вещей будет продолжаться, «у нас страна превратится в страну бомжей». Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что сейчас она «хочет посмотреть, как власть будет голосовать за этот законопроект».

Лидер БЮТ отметила, что ее фракция будет настаивать, чтобы этот законопроект был рассмотрен на заседании парламента сегодня.

Как сообщал УНИАН, еще в конце прошлого года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что власть Киева намеревается за долги, которые накопятся у киевлян за коммунальные услуги, конфисковывать их квартиры.

“Я хочу предупредить киевлян, что это не просто процедура повышения тарифов. В результате будут накапливаться долги у киевлян за коммунальные услуги, и ЧЕРНОВЕЦКИЙ вместе со своими ближайшими друзьями создаст процедуру, когда будет практически иск за долги по коммунальным услугам относиться на квартиры. И ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня планирует за долги по коммунальным услугам конфисковать квартиры киевлян”, - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что, учитывая это, 12 декабря БЮТ внесла в Верховную Раду законопроект, которым запрещается конфискация жилья за долги за жилищно-коммунальные услуги.