Тимошенко прочит 27-й Универсал

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО скептически относится к идее принятия “дорожной карты” выполнения Универсала национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила в интервью журналистам в парламенте.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила журналистам, что ранее уже прогнозировала подписание еще не одной договоренности между представителями коалиции и Президентом.

По ее словам, не хотелось бы быть пророком, но мы подошли уже ко второму универсалу, а там не далеко и до 27-го (универсала). Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что “дорожную карту” ожидает такая же судьба, как и Универсал национального единства, который систематически не выполняется.

Как сообщал УНИАН, 10 января Президент Украины В.ЮЩЕНКО после завершения трехсторонних консультаций с председателем ВР Александром МОРОЗОМ и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сообщил, что 14-15 февраля состоится круглый стол по подготовке "дорожной карты" выполнения Универсала национального единства

По словам Президента, в круглом столе должны принять участие ведущие политические институты страны, общественные организации, журналисты и внепарламентские политические силы.

«Темой №1 для круглого стола должно стать формирование "дорожной карты" для реализации положений Универсала национального единства, который мы подписали в прошлом году», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что в рамках круглого стола должен быть подготовлен план действий «по реализации тех договоренностей и той части норм, которые вытекают из Универсала национального единства».

Справка УНИАН. 3 августа 2006 г. в Секретариате Президента Украины состоялась церемония подписания Универсала национального единства. Документ подписали от Партии регионов - Виктор ЯНУКОВИЧ, от фракции СПУ - Василий ЦУШКО, от фракции блока «Наша Украина» - Роман БЕССМЕРТНЫЙ. Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО подписал универсал с некоторыми замечаниями.

Свои подписи под документом также поставили Президент Украины В.ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады А.МОРОЗ и премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

Лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО Универсал национального единства не подписала.