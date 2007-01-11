Ющенко отбыл в Алчевск

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Алчевск Луганской области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время поездки его сопровождают заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ и председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

Запланировано, что Президент проведет совещание с административно-хозяйственным активом Луганской области.

Также глава государства посетит ОАО «Алчевский металлургический комбинат», где осмотрит производственные мощности предприятия и ознакомится со схемой его технического переоборудования.

*** ОАО «Алчевский металлургический комбинат» – базовое металлургическое предприятие Луганской области и одно из крупнейших в Украине. Продукция комбината используется в судостроении, атомном и химическом машиностроении, для производства газопроводов, локомотивов, тракторов. Она продается в более чем 40 странах мира.

На предприятии работает 20700 человек. Уровень средней заработной платы – 1394 грн.

Без остановки основного производства осуществляется программа технического переоснащения, рассчитанная до 2010 года. Она предусматривает замену устаревшего оборудования и отказ от использования устаревших технологий.

В 2007 году на реконструкцию комбината планируется израсходовать почти 3,5 млрд. грн.