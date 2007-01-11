Из Нашей Украины выгнали двух нардепов

Александр Волков

Фракция “Наша Украина” на своем заседании 11 января исключила за нарушение фракционной дисциплины из своих рядов народных депутатов Владимира ЗАПЛАТИНСКОГО и Александра ВОЛКОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

Владимир Заплатинский

Лидер фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО, комментируя решение фракции, заявил: “Причина такого решения очень простая. ЗАПЛАТИНСЬКИЙ и ВОЛКОВ фактически являются членами так называемой антикризисной коалиции, а не парламентской оппозиции, в которую входит “Наша Украина”.