Проблемами-2007 станут магнитные бури и медведи

В наступившем 2007 году одним из потенциальных источников опасности для россиян станут медведи-шатуны, разбуженные аномально теплой зимой. Такой прогноз, как пишет газета "Время новостей", сделан в ежегодном докладе МЧС РФ о стихийных бедствиях и катаклизмах, ожидающих страну.

По мнению специалистов министерства, которые впервые упомянули медведей в своем прогнозе, животные будет отличаться немотивированной агрессией. Наибольшую угрозу шатуны будут представлять во второй половине зимы - начале весны. В МЧС отметили, что проблема может стать очень серьезной, так как в европейской части России и на Кавказе обитает до 20 тысяч медведей.

Именно с повышением общей температуры на планете и изменением солнечной активности в течение года, по данным министерства, и будут связаны основные бедствия в России. В частности, увеличится количество ураганов, сильных осадков, наводнений и паводков, появление которых прогнозируется в основном на Дальнем Востоке - на Курильских островах.

Из-за интенсивного таяния ледников повысится риск масштабных оползневых и селевых явлений. За последние 50 лет, по данным МЧС, ледники Кавказа отступили более чем на 300 метров, что "сформировало условия" для природных катастроф в кавказском регионе. Также в докладе отмечается, что увеличилась глубина сезонного оттаивания в зонах вечной мерзлоты, что привело к нарушению устойчивости возведенных там зданий и сооружений.

Кроме того, в 2007 году ожидается возникновение 30-40 магнитных бурь, в основном в марте-апреле и сентябре-октябре. В результате этого возрастет риск отказов в сложных электронных и электронно-механических системах. В целом, количество техногенных катастроф прогнозируется МЧС на уровне 2006 года. Наибольшее их число будет связано с пожарами, по их количеству (три тысячи) будет лидировать Москва.

Также специалисты МЧС ожидают увеличения числа дорожно-транспортных происшествий и аварийности в авиации, в основном при эксплуатации вертолетного транспорта и малой авиации. Впервые в прогнозе министерства отдельно затронут риск заболевания птичьим гриппом. "Вероятность мутации вируса до уровня, при котором станет возможна его передача от человеку к человеку, достаточно высока", - подчеркивается в докладе.

Лента.ру