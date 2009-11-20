Эксперт назвал Ющенко «раком, который пытается укусить за ноги» Тимошенко

Политические эксперты считают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО написал острое письмо Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и пригласил в Киев Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, чтобы усложнить переговоры премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА.

В соответствии с опросом, проведенным сайтом "Политическая мысль", директор Института проблем управления имени Горшенина Константин БОНДАРЕНКО отметил, что, наблюдая за действиями В.ЮЩЕНКО, он все чаще вспоминает сюжет из древнегреческой мифологии, когда Геракл дрался с Лернейской гидрой, а из болота выполз рак и начал кусать Геракла за ноги.

«Так вот, Виктор ЮЩЕНКО в битве гигантов – ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА – играет роль именно такого рака, который в настоящее время всячески пытается «укусить за ноги» Юлию ТИМОШЕНКО, чтобы только ей помешать», - сказал эксперт.

По мнению К.БОНДАРЕНКО, своими действиями В.ЮЩЕНКО как бы хочет закрепить ситуацию, изображенную еще Тарасом Шевченко, который сказал: «Потому что смеются с Украины посторонние люди».

В свою очередь президент Украинского центра глобальных и национальных стратегий Василий БАЗИВ отметил, что В.ЮЩЕНКО имел одну цель: осложнить для Ю.ТИМОШЕНКО ведение переговоров с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ, создав для них максимально неблагоприятный фон.

«У ЮЩЕНКО, похоже, один интерес в жизни: он готов сделать все, что угодно, даже отменить Акт государственной независимости Украины, чтобы только в следующем году Президентом этой Украины не стала Юлия ТИМОШЕНКО», - отметил эксперт.

Политтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦ отмечает, что это уже не первый раз такие казусы случаются с В.ЮЩЕНКО.

“Похоже, он постоянно ищет малейшую возможность сорвать нормализацию отношений с Россией, как только этого достигнет Юлия ТИМОШЕНКО, – в частности, это касается поставок газа. Кажется, для того чтобы окончательно поставить крест на прагматичных и выгодных для Украины договоренностях между ТИМОШЕНКО и ПУТИНЫМ, ЮЩЕНКО остается разве что присвоить звание Героя Украины Джохару Дудаеву. Впрочем, Виктора ЮЩЕНКО можно понять – ведь ТИМОШЕНКО удалось заключить с Россией долгосрочные газовые соглашения и добиться того, что Украину не штрафуют за недобор газу. То есть в настоящее время на переговорах с ПУТИНЫМ в Ялте у ТИМОШЕНКО сильная позиция. А это для ЮЩЕНКО – как ножом по нервам”, - заметил Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

По словам политолога Виктора НЕБОЖЕНКО, в настоящем политическом акте и заключается противоречивая сущность политики В.ЮЩЕНКО. С одной стороны, сказал эксперт, Президенту “хочется быть в ссоре с Россией, чтобы создать впечатление, что он – единственный отстаивает интересы Украины. С другой стороны, ЮЩЕНКО и сам был достаточно тесно связан с газовым бизнесом с Россией – достаточно вспомнить его опеку над посредником «РосУкрЭнерго». Таким образом, его письмо к МЕДВЕДЕВУ, скорее всего, связано с опасениями ЮЩЕНКО, что он теряет всякое влияние на решение газовых вопросов. Но и здесь ЮЩЕНКО не может не понимать, что газовые вопросы в России в действительности решает не Дмитрий МЕДВЕДЕВ, а Владимир ПУТИН”.

Политический эксперт Владимир ЦИБУЛЬКО отмечает, что В.ЮЩЕНКО, очевидно, руководствовался двумя мотивами. Во-первых, сказал он, В.ЮЩЕНКО “прекрасно знает о собственной недоговороспособности ни с МЕДВЕДЕВЫМ, ни с ПУТИНЫМ. Не имея реальной возможности конструктивно решать российско-украинские вопросы, ЮЩЕНКО делает все возможное, чтобы лишить такой возможности и Юлию ТИМОШЕНКО. Во-вторых, внося агрессивный момент в отношения с Россией, ЮЩЕНКО рассчитывает объединить вокруг себя наиболее радикальную часть своего электората. То есть, в сложившейся ситуации Виктор ЮЩЕНКО играет не как глава государства, а как участник избирательной кампании”.

Как считает политтехнолог Виктор ЧАЙКА, В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО имеют три основные черты, к которым сводятся противоречия между ними.

“ТИМОШЕНКО, - сказал эксперт, - понимает, что для конфронтации с Россией у Украины, по меньшей мере, нет денег, и что такая конфронтация плохо отразится на состоянии украинской экономики и благосостоянии граждан. ЮЩЕНКО, в свою очередь, напротив, делает все, чтобы довести эту конфронтацию до максимума”.

“Во-вторых, Юлия ТИМОШЕНКО не склонна к воинственности в отношениях с соседними государствами – и как политик, и как женщина. Чего нельзя сказать о ЮЩЕНКО и СААКАШВИЛИ”, - отметил эксперт.

«В-третьих, идеальным премьер-министром для ЮЩЕНКО была бы двадцатилетняя, необразованная, да еще и глухая девушка, - сказал В.ЧАЙКА. - Юлия ТИМОШЕНКО вместо этого является действенным премьером и самостоятельным политиком. Это настолько не устраивает Виктора ЮЩЕНКО, что он даже создал в своем Секретариате что-то наподобие «второго правительства». Действия ЮЩЕНКО во время встречи ТИМОШЕНКО и ПУТИНА вытекают именно из трех перечисленных обстоятельств”.