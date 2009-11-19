Кириленко не увидел министров в ложе Кабмина - и сделал вывод

Народные депутаты – члены группы «За Украину!» предлагают отправить проект государственного бюджета на 2010 год в правительство на доработку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер группы Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде.

«Мы проголосуем за то, чтобы проект бюджета отправить обратно в правительство», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он заметил, что предложения группы «За Украину!» к проекту бюджета не были учтены.

«Полтора месяца мы обращались и устно, и в письменном виде к правительству, чтобы хотя бы что-то было учтено. Ответа нет. Это значит, что наш кредит доверия к проекту бюджета на 2010 год исчерпан», - сказал депутат.

В то же время В.КИРИЛЕНКО выразил мнение, что правительство «не очень смущает» возможность отправки проекта госбюджета на доработку, «поскольку ни одного министра, не говоря уже о премьер-министре Украины, в правительственной ложе нет».