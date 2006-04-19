Тимошенко просит показать ее на ”5 канале” без Порошенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обращается к “5 каналу” с просьбой предоставить ей право на реплику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в частности, на пресс-конференции Ю.ТИМОШЕНКО 18 апреля она была приглашена к выступлению в прямом эфире “5 канала”. Никаких предварительных условий для Ю.ТИМОШЕНКО, в том числе и относительно возможных оппонентов в эфире, со стороны телеканала не выдвигалось.

После обеда 18 апреля “5 канал” предложил Ю.ТИМОШЕНКО принять участие в прямом эфире, при этом ее оппонентом определил члена “Нашей Украины” Петра ПОРОШЕНКО. Ю.ТИМОШЕНКО отказалась принять участие в этом разговоре по принципиальным убеждениям, сообщили в пресс-службе БЮТ.

П.ПОРОШЕНКО, по убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, является лидером одной из групп влияния в блоке „Наша Украина”, который ведет переговоры относительно создания коалиции с Партией регионов, дискредитирует команду Президента, сам блок „Наша Украина” и блокирует формирование Коалиции демократических сил в парламенте, подчеркнули в БЮТ. “Соответственно, вести разговор с господином ПОРОШЕНКО Юлия ТИМОШЕНКО считает невозможным по морально-этическим соображениям”, сказано в сообщении.

Однако, несмотря на отказ Ю.ТИМОШЕНКО от этого проекта, П.ПОРОШЕНКО присутствовал в прямом эфире “5 канала” без оппонента, хотя, как отмечают у БЮТ, настолько известно, основы редакционной политики телеканала предусматривают сбалансированность информационной политики и наличие различных точек зрения по той или иной проблеме.

При случае пресс-служба БЮТ также напоминает, что в ходе избирательной кампании Ю.ТИМОШЕНКО несколько раз предлагала телевизионную дискуссию для Юрия ЕХАНУРОВА и Виктора ЯНУКОВИЧА, но, из-за их отказа, право на выступление Ю.ТИМОШЕНКО предоставлено не было. Более того, однажды “5 канал” вообще отказал Ю.ТИМОШЕНКО в выступлении по уже согласованному раньше приглашениею только из-за того, что в студии „не было оппонента”, подчеркнули в БЮТ.

Поэтому, учитывая то, что П.ПОРОШЕНКО принимал участие в прямом эфире “5 канала” 18 апреля единолично и позволил себе опуститься до прямых оскорблений в адрес Ю.ТИМОШЕНКО и неправдивых обвинений, лидер БЮТ просит “5 канал” предоставить ей право на реплику.