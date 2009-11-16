12 депутатов просили взять на поруки шефа, пойманного на взятке

Киево-Святошинский районный суд продлил на два месяца срок содержания под стражей первого заместителя городского председателя Вишневого Владимира СТУЖУКА, которому выдвинуто обвинение во взяточничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, на судебном заседании 16 ноября было зачитано ходатайство 12 депутатов Вишневского городского Совета и нескольких должностных лиц исполнительного комитета Вишневого о взятии В.СТУЖУКА на поруки. В ходатайстве, в частности, отмечается, что «Владимир СТУЖУК за годы работы в Вишневом зарекомендовал себя высокопрофессиональным менеджером, благодаря ему в собственность территориального общины передано достаточно много квартир, он приобщился к введению в эксплуатацию двух цифровых телефонных станций и содействовал развитию предпринимательства в Вишневом». Авторы обращения также просили избрать задержанному иную меру пресечения, поскольку на его иждивении находятся мать, брат и дочь.

Депутат городского Совета Вишневого Андрей КУЦЬ сообщил УНИАН, что 12 депутатов, поставившие свои подписи под ходатайством об освобождении В.СТУЖУКА, как раз и голосовали за выделение указанного участка.

Во время судебного заседания произошла драка: жена В.СТУЖУКА Ольга пыталась препятствовать работе оператора местной независимой телестудии «Регион» Андрея ЛОСЯ и разбила ему очки.

По словам А.КУЦЯ, город Вишневый сегодня фактически не имеет руководства: городской председатель Анатолий ГОШКО находится на больничном (госпитализирован), первого заместителя В.СТУЖУКА содержат под стражей, должность секретаря городской Рады вакантна, исполком не имеет кворума, а депутаты на протяжении двух месяцев не могут собраться на сессию.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября В.СТУЖУК был задержан при получении им взятки в размере 2,5 млн. грн. Это была первая часть взятки – всего он требовал почти 5 млн. грн. у предпринимателя за выделение под строительство коммерческого центра 10 гектаров городской земли. 21 сентября суд избрал в качестве меры пресечения содержание В.СТУЖУКА под арестом на протяжении двух месяцев.