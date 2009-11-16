В БЮТ называют преступлением вето Президента

Решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ветировать изменения в государственный бюджет на этот год, которыми предусматривалось срочное выделение средств на борьбу с эпидемией гриппа, является, «без преувеличения, преступлением против собственного народа».

Такое мнение высказал народный депутат от БЮТ, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Вячеслав ПЕРЕДЕРИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«В то время, когда большинство регионов нашей страны охвачено пандемическим гриппом, когда весь мир признал вакцинацию единственно правильным решением в борьбе с распространением этого гриппа, наш Президент в который раз поставил свои узкие политические интересы выше здоровья целой нации. Он, стыдливо прикрывшись заботой о прочности украинской валюты, пренебрег мнением большинства народных депутатов, которые проголосовали за этот закон», - считает народный депутат.

В.ПЕРЕДЕРИЙ отметил, что Президент уже до этого сделал все, что мог, чтобы гривня упала почти вдвое, и поэтому эти объяснения по поводу 1 млрд. грн. никого не убеждают.

Народный депутат сказал, что в законе речь идет не об эмиссии, а об использовании денег, которые Национальный банк заработал на государственных же деньгах.

“И Виктору ЮЩЕНКО как банкиру хорошо известно, что эти прибыли значительно превышают 1 млрд. грн., который народные депутаты планируют использовать на благородную цель – оздоровление украинцев», - подчеркнул депутат.

Он выразил убеждение, что парламент преодолеет вето Президента на изменения в бюджет.

“Жаль, что в разгар эпидемии глава государства сознательно затягивает процесс выделения средств. Он не может не знать: каждая лишняя минута – это жизнь», - отметил В.ПЕРЕДЕРИЙ.