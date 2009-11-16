Ющенко предлагает Тимошенко взять «гриппозный миллиард» в долг

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил со своими предложениями Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, представлять предложения Президента во время рассмотрения закона на пленарном заседании парламента будет первый заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента Украины в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.

Президент считает, что изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», принятые Верховной Радой 3 ноября, не могут быть подписаны, потому что законом предлагается расходы госбюджета Министерству финансов Украины по новой бюджетной программе «меры по предотвращению распространения и лечению гриппа типа А/H1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний» в сумме 1 млрд. гривен осуществить за счет уменьшения расходов по бюджетной программе «реализация Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, строительство, реконструкция, развитие и содержание сети автомобильных дорог, в том числе строительство и реконструкция мостов государственной и коммунальной собственности (включая строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через р.Днепр в г. Киеве в сумме 650.000 тыс. гривен), а также строительство метрополитенов в городах Днепропетровске, Донецке, Киеве и Харькове», источником финансирования которой являются поступления в государственный бюджет от превышения сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины в текущем году.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, указанное может привести к искажению денежно-кредитной политики, которая проводится Национальным банком Украины, поскольку, с одной стороны, адекватная экономической ситуации денежно-кредитная политика может требовать свертывания операций, которые являются источником доходов центрального банка, а с другой - необходимость выполнять закон требует от него наращивания таких операций. Кроме того, реализация закона будет авансовым финансированием расходов госбюджета и будет нуждаться в осуществлении Нацбанком дополнительной, ничем не обеспеченной эмиссии, которая повлечет ускорение темпов инфляции, срыву курса гривни, падению уровня жизни населения.

С целью избежания таких рисков и обеспечения при этом финансирования расходов на мероприятия по предотвращению распространения и лечению гриппа типа А/H1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний в объеме 1 млрд. гривен Президент предлагает увеличить на соответствующую сумму объем внутренних государственных заимствований по общему фонду государственного бюджета с соответствующей корректировкой предельного размера дефицита и предельного размера госдолга.

В то же время В.ЮЩЕНКО предлагает устранить в законе технические несогласованности соответствующих показателей.