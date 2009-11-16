Литвин вступился за Лавриновича

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не видит оснований для отставки Александра ЛАВРИНОВИЧА с должности первого заместителя председателя парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что «мотивы относительно освобождения его от должности явно надуманные, явно не регламентные и явно политические».

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отзыве с должности первого заместителя председателя ВР А.ЛАВРИНОВИЧА. Авторами документа являются народные депутаты от БЮТ Сергей ПОДГОРНЫЙ, Александр АБДУЛЛИН, Гарегин АРУТЮНОВ и Олег БАБАЕВ. По словам авторов инициативы, поводом для этого стал тот факт, что на заседании парламента 6 ноября А.ЛАВРИНОВИЧ “нагло, демонстративно и цинично нарушил регламент заседания Верховной Рады Украины, переступил через элементарные нормы этики и морали".

В частности, фракция БЮТ заявила, что при голосовании за законопроект Президента Виктора ЮЩЕНКО о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" (относительно обеспечения выплаты пенсий и социальных пособий в повышенном размере) "ЛАВРИНОВИЧ вопреки нормам регламента и игнорируя требования народных депутатов, поставил на голосование принятие документа в целом. При этом пропустив второе чтение...”.