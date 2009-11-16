Литвин подал в суд на двух депутатов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился в суд по поводу народных депутатов Украины Геннадия МОСКАЛЯ (фракция НУ-НС) и Вадима ГРИВКОВСКОГО (фракция Блока Литвина) относительно совмещения ими депутатских полномочий с работой в исполнительных структурах власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель парламента сообщил на заседании Согласительного совета лидерам фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что такое представление направлено им в суд на прошлой неделе.

При этом он не уточнил, в какой суд направлены эти представления.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в парламенте работают пять депутатов-совместителей: представители фракции БЮТ Константин ЖЕВАГО и Борис ШИЯНОВ, Блока Литвина - В.ГРИВКОВСКИЙ и Василий ШПАК, а также депутат от фракции НУ-НС Г.МОСКАЛЬ.