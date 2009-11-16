Ющенко на два дня летит в Эмираты

Сегодня начинается двухдневный официальный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает официальный сайт Президента, программа визита предусматривает переговоры делегаций сторон в формате один на один и в расширенном составе.

Также глава государства проведет встречу с представителями деловых кругов ОАЭ, посетит выставку «Дубай Авиа Шоу».

Во время переговоров стороны обсудят весь спектр тем двустороннего сотрудничества. Речь будет идти о вопросах сотрудничества между двумя государствами в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено перспективным направлениям практического взаимодействия, которое должно наполнить двусторонние отношения прагматизмом, усилить внимание представителей деловых кругов Украины и ОАЭ к бизнес-потенциалу двух стран, вовлечь их в реализацию совместных экономических и инвестиционных проектов.

Ожидается, что этот визит возобновит двусторонний диалог на высшем уровне и придаст новый импульс сотрудничеству в сферах, представляющих стратегический интерес для обоих государств, говорится в сообщении.