Литвин думает, что вето на мораторий на цены в аптеках не удержится

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что парламент преодолеет вето Президента на Закон "О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения", если этот вопрос пройдет рассмотрение в профильном комитете и будет вынесен в сессионный зал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он сказал во время рабочей поездки в Черкассы, отвечая на вопрос журналистов.

«Должны определить, будут ли жить страна и люди для тех, кто занимается фармакологическим бизнесом, или люди будут жить для себя», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что здесь должен быть серьезный взвешенный разговор.

Руководитель парламента также высказал мнение, что иначе государство должно закупать самые необходимые лекарства за средства бюджета.

Как сообщал УНИАН, 20 октября с.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

Законом предусмотрено на период финансового кризиса установить мораторий на повышение цен на все виды лекарств и лекарственных препаратов отечественного и зарубежного производства до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума и до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учеников.

Также законом предусмотрено, что лекарственные препараты отечественного производства реализуются по ценам, регулируемым государством, лекарственные препараты зарубежного производства - по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 года.

13 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к Закону «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».