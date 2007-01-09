Узбекская оппозиция готовит свержение режима Каримова

Представители узбекских партий "Эрк", "Бирлик", а также других организация демократического толка решили вместе бороться "несиловыми методами с режимом президента Ислама Каримова". Договоренность об этом, как пишет "Фергана.ру", была достигнута на съезде в шведском городе Сетер, где в начале января проходила конференция "Узбекистан: вчера, сегодня, завтра".

Участники конференции, в частности, выступили за объединение всех недовольных нынешним руководством Узбекистана и поставили перед собой две основные задачи, которые озвучил оппозиционный лидер Хазраткул Худойбердиев. "Первое - это борьба несиловыми методами с режимом президента Ислама Каримова; второе - выработка стратегии и плана действий после падения его режима", - заявил оппозиционер.

На конференции была выработана стратегия борьбы с режимом в Ташкенте и создана постоянная комиссия, которая будет следить за событиями в Узбекистане и направлять действия оппозиции. Спикером комиссии избран Хазраткул Худойбердиев. Принято также решение о создании сайта объединенной оппозиции Узбекистана.

Лента.ру