Ющенко согласился на три тысячи охранников

Президент Украины Виктор Ющенко подписал поправки к закону о государственной охране, согласно которым численность сотрудников этой структуры устанавливается в количестве 2993 человек, в том числе 2912 военнослужащих. Об этом ProUA сообщили в пресс-службе главы государства.

Такое количество личного состава Управления государственной охраны, по словам представителей пресс-службы, позволяет обеспечить выполнение заданий, связанных с обеспечением безопасности должностных лиц и объектов государственной важности.

Также в понедельник президент Украины подписал принятый Верховной Радой 1 декабря 2006 года закон "О госзакупках" и внес изменения в закон "О высшем образовании", которыми отменил ограничения предельного возраста для руководителей высших учебных заведений и руководителей факультетов. Ранее было установлено, что их возраст не может превышать, соответственно, шестьдесят пять и шестьдесят лет.

Лента.ру