Ющенко и Саакашвили устроили культпоход

Президенты Украины и Грузии Виктор ЮЩЕНКО и Михаил СААКАШВИЛИ вместе с супругами посетили город Коломыю на Прикарпатье.

Как передает корреспондент УНИАН, они осмотрели экспонаты Музея народного искусства Гуцульщины и Покутья имени Йосафата Кобринского. В.ЮЩЕНКО поддержал инициативу присвоить статус национального Музею народного искусства Гуцульщины и Покутья. По его словам, музей является уникальным и уже давно заслужил этот статус.

Затем гости пешком прошли к единственному в Украине Музею писанок, где хранится свыше 5 тыс. писанок. По пути В.ЮЩЕНКО и М.СААКАШВИЛИ общались с жителями Коломыи, которые встречали их с государственными флагами и символикой блока «Наша Украина». Они скандировали «Ющенко! Ющенко!», «Украина, Грузия, дружба!».

Президентов сопровождали в Коломые председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Роман ТКАЧ и председатель областного совета Игорь ОЛИЙНЫК.

Как сообщал УНИАН, третьего января М.СААКАШВИЛИ прибыл в Украину вместе с супругой Сандрой РУЛОВС и двумя сыновьями по личному приглашению В.ЮЩЕНКО. Запланировано, что Президент Грузии с семьей будут гостить в Украине до субботы, 6 января.