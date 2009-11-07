Литвин ответил «ходокам, которые его осаждают»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сомневается, что первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ будет отправлен в отставку по инициативе фракции БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Умани Черкасской области, комментируя информацию о сборе 150 подписей народных депутатов от БЮТ за отставку А.ЛАВРИНОВИЧА в связи с нарушением им регламента во время вчерашнего пленарного заседания парламента.

Председатель ВР заметил, что каждая из крупных политических сил парламента, в частности БЮТ и Партия регионов, всегда имеют наготове уже собранные подписи, которые могут быть сразу поданы для решения того или иного вопроса.

В то же время В.ЛИТВИН заметил, что он не собирается проверять, насколько достоверными являются эти подписи.

Спикер не исключил, что если БЮТ и в дальнейшем будет пытаться раскручивать вопрос отставки А.ЛАВРИНОВИЧА, то фракция Партии регионов может затронуть вопрос о выражении недоверия правительству.

«На эту волну подписей может быть пущена другая волна подписей о недоверии правительству. Нужно это сейчас? Абсолютно некстати», - сказал В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН заметил, что время от времени политические силы пытаются дестабилизировать ситуацию в парламенте, и это объясняется лишь нежеланием рассматривать и принимать проект госбюджета на 2010 год.

По словам спикера, такие запугивания политическими силами друг друга являются предвыборной тактикой. «Но на выходе я не вижу принятия того или иного решения», - сказал В.ЛИТВИН.

Комментируя заявление представителей БЮТ и НУ-НС о том, что А.ЛАВРИНОВИЧ нарушил регламент, объявляя об отставке с должности руководителя фракции НУ-НС Николая МАРТЫНЕНКО, В.ЛИТВИН заметил, что это является внутренним делом фракции НУ-НС. «Всем ходокам по этому поводу, которые осаждают меня и руководителя аппарата, ответ один – примите свое решение, сами определитесь, как не превращать эту проблему в тему общегосударственных новостей», - сказал председатель ВР.