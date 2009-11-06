Томенко: в сессионном зале ВР начали появляться кандидаты в президенты

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО сообщил, что на протяжении этой недели ни на одно заседание парламента не появились 72 народных депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-спикер сказал на пресс-конференции.

По его словам, на текущей пленарной неделе 137 народных депутатов были «отличниками, добросовестными людьми», поскольку не пропустили ни одного заседания ВР.

В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что «избирательная кампания привела к тому, что все команды делегируют людей в регионы, и у нас увеличилось «двоечников», то есть прогульщиков», которых насчитывается 72 человека.

Также Н.ТОМЕНКО заметил, что на этой неделе в сессионном зале начали появляться кандидаты в президенты. «Нет ни одного кандидата в президенты, который бы пропустил все заседания на текущей неделе», - сказал он.