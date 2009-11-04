Президент России вручил ордена Дружбы трем украинцам

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сегодня вручил группе иностранных граждан российские государственные награды «за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничество и развитие культурных связей с РФ».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, в Большом Кремлевском дворце Орден Дружбы получили несколько политических и общественных деятелей Украины: глава комитета Верховной рады Украины по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ, исполнительный секретарь общественно-политического объединения «Украинский форум» Георгий КРЮЧКОВ и депутат Верховной рады Крыма Сергей ЦЕКОВ.

Различные награды получили также представители других стран.

Д.МЕДВЕДЕВ охарактеризовал награжденных как «настоящих энтузиастов, усилиями которых на очень высоком уровне поддерживается интерес к нашей истории, к российской культуре, изучается русский язык, сохраняется целостность и многообразие того уникального явления, которое мы называем «русский мир», объединяющего и российских соотечественников, и всех друзей России на континентах нашей планеты».

Как сообщал УНИАН, 15 октября С.КИВАЛОВ, комментируя награждение, сказал: «Мне очень приятно получить эту награду именно потому, что со дня образования нашего государства я верой и правдой служу Украине, украинскому народу и его интересам». «А эти интересы – настоящие, долгосрочные – требуют укрепления дружбы украинского и российского народов», - добавил он.