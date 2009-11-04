Полтавский губернатор боится, что в Киеве начнется паника

В штабе кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО заявляют, что руководителем избирательного штаба В.ЮЩЕНКО в Полтавской области является не губернатор области Валерий АСАДЧЕВ, а заместитель председателя Полтавского областного совета Петр ВОРОНА, который назначен на эту должность 21 октября 2009 года.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте кандидата в президенты В.ЮЩЕНКО по поводу сегодняшних слов премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на селекторном совещании по вопросам предотвращения эпидемии гриппа, что «В.АСАДЧЕВ возглавляет штаб кандидата в Президенты В.ЮЩЕНКО и получил задание разваливать работу».

В свою очередь В.АСАДЧЕВ в комментарии отметил: «Я не имею никакого отношения к штабу». В то же время он обратил внимание на то, что несколько раз просил премьер-министра не спекулировать на теме эпидемии.

«Говорить сейчас имеют право только врачи, все остальные должны спокойно обеспечить их нормальную работу. Я об этом сказал Юлии Владимировне на прошлом селекторном совещании, без камер. Я тогда сел за стол и сказал: должны этим заниматься врачи, политики должны отойти», - заявил В.АСАДЧЕВ.

«Это же откровенная пиар-акция. Как может премьер-министр рассказывать как лечиться? Это не ее дело. Она должна обеспечить бесперебойную работу всей лечебной отрасли, чего до сегодняшнего дня не обеспечено», - отметил губернатор Полтавской области.

Он также добавил, что «информация, что в Киеве свиной грипп, может привести к панике в городе. Это как инфекция, которую разносят по телу всей страны».

Как сообщал УНИАН, сегодня на селекторном совещании по вопросам предотвращения эпидемии гриппа, которое проходило под председательством Ю.ТИМОШЕНКО, председатели Полтавской и Херсонской областных государственных администраций Валерий АСАДЧЕВ и Борис СИЛЕНКОВ заявили, что считают, что проведение таких совещаний по поводу гриппа способствует возникновению паники среди населения.

«То, что мы проводим этот селектор, - это только нагнетает обстановку. Мы эту инфекцию разносим по всей стране. Юлия Владимировна, мы не врачи, поэтому пусть лечением занимаются врачи, а не политики», - в частности, сказал В.АСАДЧЕВ.

В ответ на это Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Господин АСАДЧЕВ возглавляет штаб кандидата в Президенты ЮЩЕНКО и получил задание разваливать работу. Это я понимаю и отдаю себе полный отчет в том, что происходит. Прекратите, пожалуйста, разваливать государство».