Хусейн будет похоронен рядом с могилами своих сыновей

Тело казненного экс-президента Ирака Саддама Хусейна передано его родному племени Абу Наср, сообщает спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

По данным телеканала, шейх племени и губернатор иракской провинции Салах-эд-ДИН, где родился бывший иракский президент, получили тело Хусейна и сейчас на самолете направляются в город Тикрит.

Предполагается, что бывший президент будет похоронен в воскресенье в своей родной деревне Ауджа в окрестностях Тикрита рядом с могилами своих сыновей Удея и Кусея, убитых американскими военными в 2003 году.

Ранее появилась информация о том, что старшая дочь С.Хусейна Рагад, проживающая в настоящее время в Иордании, обратилась к президенту Йемена Али Абдалле САЛЕХУ с просьбой запросить у иракских властей тело казненного иракского президента и разрешить ей временно захоронить его на йеменской территории.