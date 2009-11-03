Парубий заявляет, что решение об отзыве Мартыненко - легитимное

Народный депутат Украины Андрей Парубий заявляет, что решение фракции НУ-НС об отзыве Николая Мартыненко с должности председателя фракции является легитимным, поскольку под этим решением поставили подписи большинство депутатов фракции.

«За отставку Мартыненко собранно 38 подписей и все они должным образом зарегистрированы в Аппарате ВР Украины», - сказал он.

По словам Парубия, согласно с действующим законодательством председательствующий на заседании должен объявить о соответствующем решении фракции на пленарном заседании ВР Украины.

«Заявления же, которые раздаются сегодня от отдельных депутатов, являются лишь попыткой спрятаться под „бютовской юбкой” и не отображают позицию фракции относительно вопроса необходимости изменения руководства».

„Депутатское большинство фракции НУНС не должно отвечать на каждое обвинение очередного бютовского клерка, потому что наша задача – работать в интересах людей, а не отдельно взятых вождей”, - отметил Андрей Парубий.