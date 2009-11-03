Балога: борт с лекарствами должны встречать грузчики, а не премьер

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА заявляет, что информирование населения об эпидемии гриппа стало эпидемией дезинформации и обмана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, В.БАЛОГА отметил, что простое сопоставление заявлений премьер-министра, первого вице-премьера, министра здравоохранения и его заместителей, главного государственного санитарного врача и других государственных чиновников о причинах и масштабах пандемии в Украине создает полную информационную какофонию.

“Вместо полной и однозначной картины того, что на самом деле происходит с заболеваемостью гриппом и вирусными инфекциями, напуганные люди слышат и пересказывают друг другу разрозненные и противоречивые цифры, заключения и рекомендации. По сути, информирование населения об эпидемии стало эпидемией дезинформации и обмана, в том числе сознательного”, – сказал он.

«То, как члены правительства и чиновники рассказывают о развитии заболеваемости, напоминает игру на разбитом, расстроенном пианино. Ежедневно мы слышим разные цифры пораженных и умерших. Люди точно не знают, являются ли летальные случаи следствием действия вируса «калифорнийского» гриппа или вызваны другими болезнями. Наконец, неизвестно, началась ли уже в Украине эпидемия A/H1N1, как это утверждает министр В.КНЯЗЕВИЧ, или нет, о чем заявляет его коллега, главный государственный санитарный врач А.БИЛОВОЛ. До сих пор люди теряются в выборе средств профилактики и лечения болезни», – заявил В.БАЛОГА.

Лидер “Единого Центра” подчеркнул, что такой информационный разлад вызывает дальнейшую панику населения, создает питательную среду для новых невероятных слухов, ведь люди не могут реально оценить степень существующей угрозы и понять, какие имеются действенные способы уберечься от гриппа и ОРВИ.

«Правительство создало специальную противоэпидемиологическую комиссию. Наверное, именно она должна была бы стать источником полной и компетентной информации о ходе эпидемии, предложений для предотвращения ее развития, профилактики и лечения. Из информирования населения необходимо изъять все пиарные или политические компоненты – наконец, борт с лекарствами должны были встречать грузчики, а не руководители государства. Жизнь и здоровье украинцев не может быть предметом каких-либо спекуляций”, - подчеркнул В.БАЛОГА.