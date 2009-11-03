Тягнибок ездит на Toyota Land Cruiser - декларация кандидата

Центральная избирательная комиссия обнародовала декларацию о доходах кандидата в президенты Украины Олега ТЯГНИБОКА.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованным на сайте ЦИК документам, О.ТЯГНИБОК в 2008 год заработал 188 тыс. 596,82 грн. Из этих средств 181 тыс. 748,32 грн. – заработная плата, и 6848,5 грн. – страховое возмещение. Кроме того, в собственности О.ТЯГНИБОКА квартира площадью 33,88 кв. м и автомобиль Toyota Land Cruiser. У членов семьи кандидата в президенты в 2008 году был единственный источник доходов – заработная плата (16 тыс. 220,82 грн. ). В собственности семьи также есть квартира (135,52 кв. м).

По состоянию на 3 ноября ЦИК официально зарегистрировала четырнадцать кандидатов в президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Виктора ЯНУКОВИЧА, Виктора ЮЩЕНКО, О.ТЯГНИБОКА, Ю.КОСТЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО, Александра ПАБАТА и Михаила БРОДСКОГО.