На Новый год социалисты ходят в баню и к памятнику Ленину

Члены парламентской фракции СПУ будут встречать Новый год в семейном кругу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Социалистической партии Украины, размещенном на партийном сайте.

В частности, руководитель фракции СПУ в Верховной Раде Украины Иван БОКИЙ считает, что "Новый год - это домашний праздник и встречать его надо только дома".

Другой член фракции Ярослав МЕНДУСЬ отмечает, что Новый год и день рождения у него в один день. При этом пошутил, что “социалисты никогда не боялись трудностей в жизни".

Еще один народный депутат Украины Алексей МАЛИНОВСКИЙ сообщил, что Новый год будет встречать дома. "Потом традиционно я в половине третьего ночи иду к памятнику Ленину (в Черкассах), кладу цветы и пью шампанское", - сказал он.

По словам Юрия ЗУБКО, 31 декабря он уже много лет ходит с друзьями в баню. "Когда мы начали эту традицию, еще даже не было фильма "С легким паром", - подчеркнул народный депутат, добавив: "Новый год встречаем с семьями наших друзей по Союзу ветеранов Афганистана. Уже много лет мы с Сергеем ЧЕРВОНОПИССКИМ встречаем Новый год вместе. Праздновать будем в Киеве. Я думаю, выедем в лес. В новогодние дни, конечно, посетим и поздравим родителей".