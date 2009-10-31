Литвин про грипп, СНБО, политическую лихорадку и простые вещи

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает целесообразным объявление чрезвычайного положения в областях, где зарегистрировано массовое заболевание гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Я считаю, что нужно было бы объявить чрезвычайное положение в этих областях», - сказал спикер. Он отметил, что сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны была констатация фактов и «отсутствие четкого виденья, что нужно делать».

«Разводят руками и рассказывают, что не нужно делать вместо того, чтобы четко сказать, что нужно сделать», - сказал В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН убежден, что данный вопрос будет обсуждаться в ВР Украины. «Думаю, что не избежать этого обсуждения и в Верховной Раде Украины», - сказал он.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что «нужно прекратить использовать эту беду в предвыборных целях, и прекратить соревноваться, кто первый добежит и кто лучше пообещает».

Он считает, что все институты власти должны принять совместное решение по данной проблеме. «Это должно быть комплексное всеобъемлюще решение, исходя из ситуации, в которой оказались люди и, без преувеличения, в которой оказалась страна», - сказал председатель ВР.

По его мнению, необходимо занимать «хотя бы в этом вопросе одну позицию» всем ветвям власти.

В.ЛИТВИН считает, что в первую очередь необходимо делать простые вещи, «в Тернополе вывезти мусор, включить тепло и дать людям горячую воду».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что «неделя в ВР будет обозначена той проблемой и той лихорадкой, которая отмечена в политической кампании».