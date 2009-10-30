На въездах в Крым - круглосуточный эпидемконтроль

На въездах в Крым организован круглосуточный эпидемиологический контроль для недопущения распространения на территории полуострова пандемического гриппа А/H1N1.

«Создан противоэпидемиологический штаб, в медицинских учреждениях нет недостатка в необходимой вакцине, и, конечно, соответствующими службами уже организован круглосуточный эпидемиологический контроль на всех въездах в Крым, в аэропорту, ж/д и автовокзалах», - цитирует председателя Верховной Рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО его пресс-секретарь Алла ГОРЕВА.

Крымский спикер отметил, что ситуация находится под жестким контролем Министерства здравоохранения автономии. Минздрав получил распоряжения и инструкции.

«Круглосуточно работает санитарная авиация, которая по первому звонку готова направиться для оказания экстренной медицинской помощи в любой уголок Крыма», - добавил А.ГРИЦЕНКО.

Глава парламента автономии отметил, что «когда надвигается такая беда, все крымское сообщество должно консолидироваться». «Провокации и паникерство с политическим оттенком в подобной ситуации недопустимы», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.