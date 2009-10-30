Симптомы «свиного гриппа»

Клиническими признаками гриппа А/H1N1 являются: головная боль, боль в мышцах, боль в горле, повышение температуры тела, кашель, насморк, заложение носа, в отдельных случаях – рвота и понос.

Об этом идет речь в переданной агентству УНИАН управлением по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины “Памятке относительно гриппа типа А/Н1N1”.

Заразиться вирусом гриппа А/H1N1 можно от другого больного человека воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем (вирусные частицы по воздуху переносятся от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания), при тесном контакте (нахождение на расстоянии до 2 метров).

При этом инфекционный период (период, когда больной опасен для окружающих) при гриппе А/H1N1 может быть на протяжении 7 дней с начала болезни, но если клинические симптомы болезни сохраняются - то до их исчезновения.