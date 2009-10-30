Богословская: эпидемия «свиного гриппа» – приговор власти

Кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ уверена, что без создания современных диагностических центров и строительства инфекционных больниц через несколько лет Украина превратится в очаг эпидемий и распространения инфекционных болезней. Об этом она заявила в комментарии, переданном УНИАН.

«Эпидемия гриппа А/H1N1, которая сегодня так быстро распространяется на территории Западной Украины, – это приговор сегодняшней власти. Не менее 40% бюджета страны оседает в карманах чиновников и казнокрадов. И несмотря на то, что инфекция приближалась к границам Украины, власть ничего не сделала для предотвращения эпидемии. В аптеках нет медикаментов, врачи работают в несколько смен, в стране начинается паника», - подчеркивает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По словам кандидата в президенты, трагедии можно было бы избежать, если бы в больницах можно было бесплатно получить квалифицированную медицинскую помощь.

«Люди занимаются самолечением не потому, что они необразованны и не знают, к каким последствия это может привести. А потому, что знают: в больнице им не помогут. А если помогут, это будет стоить столько, что долги они будут отдавать еще несколько лет после лечения», - подчеркивает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Политик напоминает: изношенность основных фондов здравоохранения составляет около 80%, а укомплектованность современной медицинской техникой и автотранспортом не превышает 30% от потребностей.

«О чем можно вести речь, если Тернопольская областная государственная администрация, уже после того, как начали умирать люди, на борьбу с ОРВИ выделила 50 тыс. грн.», - отмечает депутат.

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, «Юлия ТИМОШЕНКО говорила, что в Украине не будет кризиса. Кризис есть. Теперь началась эпидемия. Что еще нужно, чтобы люди поняли: власть не способна решить существующие проблемы. И на этом фоне внеочередные заседания Кабмина, спешные выезды премьер-министра в Тернополь выглядят не иначе, как попытка избежать ответственности за свою бездеятельность».

Кандидат в президенты убеждает: другого пути, кроме строительства как минимум 9 современных диагностических центров, обеспечивающих раннюю диагностику для всех слоев населения, у нас нет.

«Новая власть, которая, я уверена, придет после президентских выборов, обязана будет реализовать программу «Здоровья нации». С помощью этой программы будут профинансированы больницы, повышены заработные платы и предоставлены социальные преференции медикам. Если это не сделать, нас ждут новые беды», - предупреждает политик.