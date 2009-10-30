Ющенко подписал закон о повышении социальных стандартов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

Президент отметил, что, подписывая данный закон, исходил из того, что единственным базовым социальным стандартом в Украине является прожиточный минимум, к которому привязываются и заработные платы, и пенсии, и десятки социальных программ, в том числе для инвалидов и детей-сирот.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул недопустимость ведения полемики вокруг обеспечения человека необходимым уровнем прожиточного минимума, который обеспечивал бы его биологические потребности. Также В.ЮЩЕНКО отметил, что нельзя прожиточный минимум относить к компромиссу в связи с проблемами с наполнением государственного бюджета.

При этом Президент заметил, что в этом вопросе необходимо исключить любой политический пиар.

Он также назвал аморальной попытку решать проблемы бюджета за счет пенсионеров и людей, получающих минимальную заработную плату. «Я никогда не позволю спекулировать на этой теме», - сказал Президент.

Он заметил, что из-за непродуманной политики правительства реально доходы людей упали в этом году на 11%. «Поэтому этим решением я привожу правительство к ответственности», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, глава государства не считает, что для реализации данного закона нужно большое количество дополнительных средств. По его подсчетам, на 2009 год для выплат пенсий дополнительно нужно приблизительно 1 млрд. грн., для выплат минимальных зарплат – 300-350 млн. грн. По словам В.ЮЩЕНКО, в 2010 году на пенсии дополнительно нужно будет от 5,5 до 6 млрд. грн., на зарплаты для бюджетников – 4,5-5,1 млрд. грн.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня проблема не в дефиците ресурсов, а в политической воле. «Реклама некоторых кандидатов, которая висит на всех столбах, стоит, по оценкам экспертов, больше одного миллиарда. Проблема не в деньгах, а в совести», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он обратил внимание на то, что сегодня премьер-министр раздает обещания относительно повышения зарплаты всем, кто так или иначе будет задействован в избирательной кампании. В частности, это касается сельских и поселковых председателей, почтальонов и людей тех профессий, которых обычно приглашают в избирательные комиссии – медиков, учителей, библиотекарей.