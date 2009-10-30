Янукович потребует моратория на проведение митингов

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его политическая сила будет требовать наложения моратория на проведение предвыборных митингов в связи с эпидемией гриппа в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая в Харькове на заводе имени Малышева, он объявил, что сегодня будет отменен его митинг на площади Свободы в Харькове, который должен был начаться в 17 часов.

“Мы в Харькове отменяем митинг, поскольку температура уже довольно не комфортная для его проведения, и мы не знаем, возможно, кто-то из инфицированных может прийти на него. Мы будем требовать, чтобы массовые мероприятия в Украине до завершения выборов не проводились. Чтобы на них был объявлен мораторий. Люди и так уже определились, кто чего стоит в нашей стране”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.