Ющенко заглянет на день рождения университета Шевченко

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в торжествах, посвященных 175-летию Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как сообщает официальный сайт Президента, также сегодня В.ЮЩЕНКО посетит концерт творческих коллективов «Все мы дети твои, Украина!», который состоится в рамках Всеукраинского форума национальных культур «Украина: художественное разнообразие и диалог культур» (Национальный академический театр оперы и балета имени Т.Г.Шевченко).

Акция проводится в рамках поддержки инициатив Президента, направленных на развитие традиций и культуры украинской нации, пропаганды культурного многообразия национальных меньшинств Украины, интеграции в европейскую культурную среду.