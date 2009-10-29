Литвин заготовил обходной маневр на случай, если Ющенко не подпишет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет закон о повышении минимальных социальных стандартов, потому что для преодоления вето главы государства голосов в парламенте нет.

Как сообщили УНИАН в пресс службе Верховной Рады, об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции в Кременчуге, отвечая на вопрос о возможном обжаловании правительством соответствующего закона в Конституционном Суде в случае подписания его Президентом Украины.

«Моя позиция по данному закону однозначна – закон нужно подписывать, и мы его правильно приняли», - отметил спикер.

Вместе с тем, напомнил он, что сегодня «те, кто ревностно выступает против этого документа, голосовали вместе с Партией регионов за закон, которым предусматривалось повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума до значительно больших размеров». «Нужно прекратить играть на настроениях людей», - отметил председатель ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что Президент закон пока не подписал, но выразил надежду, что глава государства свое слово сдержит.

«Иначе я могу предполагать, что в случае неподписания закона может быть изменена дата введения его в действие, и документ будет опять проголосован в новой редакции», - отметил он.

Председатель ВР прогнозирует, что для преодоления вето в парламенте не хватит голосов народных депутатов.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня все осознают необходимость повысить государственные социальные стандарты, в частности, минимальные зарплату и прожиточный минимум. «Но показатели, определенные законом, значительно меньше, чем их официально определило Министерство социальной политики и труда, которое в лице своего руководителя заявило о намерениях правительства обратиться в Конституционный Суд», - отметил он.

По мнению В.ЛИТВИНА, если будут «заморожены» минимальные социальные стандарты, государство должно будет ввести мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и взять на себя регулирование цен на основные товары потребления.

В.ЛИТВИН сегодня находится с рабочей поездкой в Полтавской области, где провел встречу с жителями г. Оржица и осмотрел экспозицию музея Вооруженных Сил в Кременчуге по случаю 65-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

В.ЛИТВИН также посетит село Кобеляки, где почтит память врача-остеопата, родоначальника мануальной терапии, академика, народного врача СССР, заслуженного врача Украины Николая Касьяна.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла закон о поэтапном повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году.

Вчера, 28 октября, Президент заявил, что не будет ветировать закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Сегодня, 29 октября, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА заявила, что правительство обратится в Конституционный Суд Украины в случае подписания Президентом закона о повышении социальных стандартов.