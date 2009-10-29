Москаль поставил Януковича в очередь на проверку дипломов
В Украине - тысячи фальшивых дипломов?
Руководитель милиции Крыма Геннадий Москаль проверит достоверность диплома о высшем образовании лидера Партии регионов Виктора Януковича.
Так он отреагировал на статью "Украинской правды" о доходах кандидата в президенты Януковича.
В материале, в частности, отмечается, что в Украинской академии внешней торговли, где Янукович получил "магистра международного права", такого студента не помнят.
"Так вы хотите сделать из меня детектива по фальшивым дипломам?", - удивился депутат, слова которого цитирует пресс-служба "Народной самообороны".
По словам Москаля, после дела Кислинского ему "обрывают телефон сигналами с просьбой расследовать обстоятельства получения дипломов сотен таких невежд по всей Украине".
"Невежды в статусе начальников и начальничков. И действительно, проверяем, а там – "липа", "липа", "липа"... Я уже даже очередь установил. А потом меня почему-то подозревают, что эти расследования имеют политическую окраску", - добавил депутат.
Москаль возмутился: "Разве я виноват в том, что люди, которые не желают учиться и работать, стремятся попасть в начальники через политику? Что именно в политике они нашли себе дверь в рай земной со всеми благами, которых нет у большинства людей?".
"Но... поскольку издание "Украинская правда" дает мне, как народному депутату, задание провести соответствующее расследование, то я это задание выполню", - заявил Москаль.
Вместе с тем, депутат требует показательного судебного процесса над экс-замглавы СБУ Андреем Кислинским:
"Потому что сегодня в Украине тысячи тех, кто использует фальшивые дипломы... Многих людей предостережет от преступления только понимание, что они под строгим наблюдением Главгосслужбы, СБУ, прокуратуры, МВД, общественности и трудового коллектива".