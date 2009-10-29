Москаль поставил Януковича в очередь на проверку дипломов

Руководитель милиции Крыма Геннадий Москаль проверит достоверность диплома о высшем образовании лидера Партии регионов Виктора Януковича.

Так он отреагировал на статью "Украинской правды" о доходах кандидата в президенты Януковича.

В материале, в частности, отмечается, что в Украинской академии внешней торговли, где Янукович получил "магистра международного права", такого студента не помнят.

"Так вы хотите сделать из меня детектива по фальшивым дипломам?", - удивился депутат, слова которого цитирует пресс-служба "Народной самообороны".

По словам Москаля, после дела Кислинского ему "обрывают телефон сигналами с просьбой расследовать обстоятельства получения дипломов сотен таких невежд по всей Украине".

"Невежды в статусе начальников и начальничков. И действительно, проверяем, а там – "липа", "липа", "липа"... Я уже даже очередь установил. А потом меня почему-то подозревают, что эти расследования имеют политическую окраску", - добавил депутат.

Москаль возмутился: "Разве я виноват в том, что люди, которые не желают учиться и работать, стремятся попасть в начальники через политику? Что именно в политике они нашли себе дверь в рай земной со всеми благами, которых нет у большинства людей?".

"Но... поскольку издание "Украинская правда" дает мне, как народному депутату, задание провести соответствующее расследование, то я это задание выполню", - заявил Москаль.

Вместе с тем, депутат требует показательного судебного процесса над экс-замглавы СБУ Андреем Кислинским:

"Потому что сегодня в Украине тысячи тех, кто использует фальшивые дипломы... Многих людей предостережет от преступления только понимание, что они под строгим наблюдением Главгосслужбы, СБУ, прокуратуры, МВД, общественности и трудового коллектива".

Украинская правда