Томенко: Ющенко действует как доверенное лицо Януковича

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что отказ Президента ветировать закон о повышении соцстандартов свидетельствует о том, что главу государства не интересуют последствия реализации указанного документа.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции во Львове, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам заместителя председателя ВР, тот факт, что сразу по требованию лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА Президент сказал, что готов подписать закон о повышении социальных стандартов, говорит о том, что позиции этих двух людей совпадают и никого не интересует социально-экономическая составляющая возможности реализации указанного документа, а интересует избирательная составляющая и популярность тех или других политиков во время избирательной кампании. «Грустно, что Президент Украины, начавший избирательную кампанию, действует как доверенное лицо Виктора ЯНУКОВИЧА, а не как доверенное лицо Украины», - сказал он.

Вице-спикер назвал очевидным тот факт, что указанный законопроект в принципе невозможно реализовать без серьезных негативных последствий, прежде всего для частного сектора реальной экономики. «Невозможно без увольнения людей радикально повысить минимальную заработную плату, но выглядит все таким образом, что эта тема немногих интересует, поскольку сегодня планы президентской кампании важнее стабильности в Украине», - отметил он.

В то же время Н.ТОМЕНКО выразил надежду, что «эта избирательная истерия», захватившая штабы В.ЯНУКОВИЧА и В.ЮЩЕНКО, погаснет. «Действительно важно, кто будет президентом, но еще более важно, чтобы следующему президенту не была оставлена разрушенная Украина», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера 28 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что не будет ветировать Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

«Эти государственные стандарты повышены, очевидно, в связи с политической ситуацией, но простите, поднято, причем поднято кем? Политической силой, которая не является членами большинства, и парламент принимает данный закон. Я согласен с парламентом», - сказал Президент.

Верховная Рада Украины 20 октября приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году». «За» проголосовало 254 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе за данный законопроект фракция БЮТ и частично фракция «Наша Украина – Народная самооборона». Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн. Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что упомянутый закон будет ветирован Президентом Украины.

Неповышение минимальных стандартов, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве Украины из МВФ, является одним из условий продолжения сотрудничества и выделения Украине в середине ноября четвертого – последнего – транша кредита стенд-бай в размере 2,5 млрд. SDR (свыше 3,7 млрд. долл).

Глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО ранее заявила, что Президент и специалисты СП изучают закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

«Продолжаются консультации, работают специалисты над данным законом, изучаются источники финансирования, если они есть. Изучается закон: в какую копейку это влетит стране. Это непростой закон и непростое решение. Президент работает над данным законом. Есть еще, слава Богу, время», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.