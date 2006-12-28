Ющенко сделал новогодний ”сюрприз” Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил в Верховную Раду Украины Закон «О перечне объектов права государственной собственности, подлежащих приватизации в 2007 году».

Глава государства считает, что некоторые нормы документа не отвечают Конституции Украины и Закону Украины «О приватизации государственного имущества», сообщает пресс-служба Президента.

В частности, по мнению Президента, что приняв решение об утверждении перечня объектов на приватизацию в 2007 году, Верховная Рада вышла за рамки определенных Конституцией Украины полномочий, чем нарушила статьи 6 и 19 Основного Закона Украины.

Кроме того, утверждение ВР данного перечня практически делает невозможной приватизацию в 2007 году ряда других, не предусмотренных в этом перечне объектов, в частности таких, как объекты малой приватизации, социально-бытового назначения, незавершенного строительства. Для решения этого вопроса нужно будет принимать соответствующие законы по дополнению, изменению указанного перечня.

Президент также отмечает, что ст. 4 Закона о перечне объектов на приватизацию в 2007 году предусматривает продажу государственных пакетов акций «с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона», что не предусмотрено ни Законом Украины «О приватизации государственного имущества», ни Законом Украины «О Государственной программе приватизации».

Кроме того, глава государства не согласился и с положениями статьи 4 Закона, согласно которым покупатель пакета акций ОАО, в уставном фонде которого доля государства составляет больше 25% и государству принадлежит земельный участок этого общества, приобретает единоличное право собственности на такой земельный участок. “В связи с этим следует отметить, что внедряемый механизм является концептуально несовершенным, таким, что никак не учитывает интересы других акционеров этого общества, поскольку покупатель указанного 25% пакета акций единолично будет получать право собственности на весь земельный участок соответствующего общества”, - отмечает в своих замечаниях Президент. К тому же, эта норма позволит новому акционеру – владельцу земельного участка - в своих интересах, оказывать давление как непосредственно на само общество, так и на его акционеров.

По мнению Президента, предусмотренный Законом механизм продажи пакетов акций вместе с земельными участками приведет к значительному увеличению стоимости этих пакетов, что существенно уменьшит спрос инвесторов, а в некоторых случаях и вообще сведет его на нет.

Наконец, приватизация пакетов акций исключительно вместе с земельными участками, учитывая объем работ, которые должны предшествовать продаже земельного участка, сделает невозможной приватизацию именно в 2007 году соответствующих объектов.

Учитывая вышеуказанное, Президент в своих предложениях предлагает исключить из Закона указанные положения (в частности, ст. 2, 3 и 4) и соответственно изменить название Закона.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 декабря приняла Закон “О перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году”.

Законом предусмотрена, в частности, приватизация пакетов акций ОАО «Укртелеком» и ОАО «Одесский припортовый завод», а также приватизация пакетов акций 12-ти облэнерго.

Кроме того, предлагается приватизировать почти 75% акций ОАО «Росава», 98% - ОАО «Макеевский коксохимический завод», 96,67% - ОАО «Никопольский южнотрубный завод», 76% - ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз».

Данным законом также предусмотрено, что продажа пакетов акций, которые принадлежат государству, осуществляется государственными органами приватизации с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона в соответствии с законодательством. При условии, если государству принадлежит больше 25% уставного фонда открытых акционерных обществ и земельных участков указанных хозяйственных обществ, начальная стоимость таких пакетов акций определяется по результатам независимой оценки. Стоимость данных пакетов акций определяется с учетом стоимости этих земельных участков, право собственности на которые обретает покупатель пакета акций после оформления соответствующих правоустанавливающих документов.