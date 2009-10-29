Почему Ющенко не пришел в ЦИК за удостоверением

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ хочет лично вручить действующему главе государства Виктору ЮЩЕНКО удостоверение кандидата в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам уполномоченный представитель В.ЮЩЕНКО в ЦИК Андрей ПАРУБИЙ.

«Мы надеялись, что будет завтра заседание ЦИК (по вопросу рассмотрения регистрации В.ЮЩЕНКО кандидатом в президенты – УНИАН). Оно состоялось сегодня. Президент Украины не может корректировать свой график, поскольку есть запланированные задолго до этого переговоры и встречи. Поэтому он на рабочем месте», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Он подчеркнул, что Президент не смог прийти лично сегодня за удостоверением кандидата в связи с занятостью и, в частности, из-за большого количества запланированных телефонных переговоров со своими зарубежными коллегами.

А.ПАРУБИЙ также сообщил, что он, как уполномоченный представитель Президента, имел беседу с В.ШАПОВАЛОМ, в которой В.ШАПОВАЛ сообщил о желании лично вручить Президенту удостоверение.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего главу государства В.ЮЩЕНКО кандидатом на пост Президента Украины.