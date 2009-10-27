Под флаги Тимошенко стала еше одна партия

Партия возрождения села (ПВС) поддержала выдвижение Юлии ТИМОШЕНКО кандидатом на пост Президента Украины и обязалась приложить все усилия для победы премьер-министра уже в первом туре выборов.

Соответствующее решение было принято на ІІІ этапе Х съезда партии, сообщили УНИАН в Партии возрождения села.

Также сообщается, что вместе с ПВС поддержку Ю.ТИМОШЕНКО решили обеспечить: Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины, Союз сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины, Всеукраинский общественный комитет поддержки аграрной реформы, Союз молодежи села, Ассоциация ПРОМА.

«Совместными усилиями под лозунгом: «Тимошенко за крестьян – крестьяне за Тимошенко» обеспечим Вашу победу 17 января 2010 года на выборах Президента Украины уже в первом туре», - говорится в обращении, подписанном председателем ПВС Иваном ТОМИЧЕМ к Ю.ТИМОШЕНКО.