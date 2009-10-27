Тигипко: в СССР были сотни малых ГЭС

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Украине нужен собственный проект развития альтернативной энергетики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал, комментируя начало строительства малой гидроэлектростанции на реке Тересва в Закарпатской области, ГЭС мощностью 24 МВт должна быть введена в эксплуатацию в 2013 году.

«Развитые государства давно задумались о переходе на альтернативные, экологически чистые источники электроэнергии. Украина не должна отставать», - считает С.ТИГИПКО.

«В советские времена в стране были сотни малых гидроэлектростанций, которые обеспечивали электроэнергией отдельные населенные пункты, предприятия и целые районы, - напомнил он. - Со временем их почти полностью вытеснили крупные электростанции, которые работали на угле, газе и ядерном топливе. Сейчас тенденция вновь изменилась, и проектам «малой энергетики» нужно возвращаться».

По мнению С.ТИГИПКО, строительство ГЭС в Закарпатье - это хорошо, но единичных проектов недостаточно. Нужна комплексная программа развития альтернативной электроэнергетики.

По его словам, в Европе сейчас 7% электроэнергии производится из возобновляемых источников, к 2020 году их доля возрастет до 20%.

«Весь мир, и Украина особенно, уже столкнулись с проблемой дефицита и дороговизны традиционных энергоносителей. Строительство ветровых, солнечных и гидроэлектростанций - дорогие проекты с длительным сроком окупаемости. Массовыми они станут только тогда, когда государство начнет проводить взвешенную тарифную политику, а также гарантировать неизменность правил игры в долгосрочной перспективе », - отметил С.ТИГИПКО.